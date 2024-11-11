من أهم إنجازاتها: سماح زيدان عن تكريمها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البحرين السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - شاركت الفنانة سماح زيدان متابعيها صورة لها أثناء تكريمها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البحرين السينمائي، وصوراً أخرى لها وهي ممسكة بشهادة التكريم التي مُنحت لها، والتي تُعدها من أهم إنجازاتها لعام 2024 قبل أن ينتهي، وعلقت وكتبت: "من أهم إنجازات هالسنه والحمد لله لحقت قبل لتخلص تكريمي كعضو لجنة تحكيم في واحد من أهم مهرجانات السينما في العالم العربي. كان لي حظ جميل بأن أكون مع هالفريق الرائع المعطاء المحب الفرفوش وأن التقي فنانين كبار ومهمين من وطننا العربي الرائع، وخصوصاً من مصر الملهمة".

وواصلت وكتبت: "شكراً سعادة وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي على الفترة النشطة فنياً والحراك الإبداعي الجميل الذي نعيشه حالياً بسبب حبه واهتمامه غير المسبوق بالفن والفنانين. شكراً لكل محب للسينما أعطى من وقته وجهده حتى يكون معنا ويشاركنا ذكريات لن ننساها ".

هذا ما قالته سماح زيدان عن اختيارها بين فريق التحكيم لاختيار المواهب

وكانت سماح قد نشرت مؤخراً عبر حسابها عن اختيارها بين فريق التحكيم لاختيار المواهب وكتبت وقتها: "شكراً لوزارة الإعلام بمملكة البحرين على اختياري لأكون بين فريق التحكيم لاختيار المواهب في هذه المبادرة الرائعة لدعم كل موهوب في مجال التمثيل ومساندته وتقديم كافة التدريبات والتوجيهات والإمكانيات لصقل موهبته وتشجيعه لخوض واحد من أصعب المجالات وأكثرها تحدياً، وكل التوفيق لكل من تقدم وقرر أن يأخذ خطوة صحيحة وذكية ومضمونة في مشواره الفني هكذا تُغتنم الفرص".

كما كتبت سماح عند اختيارها أيضاً: "جائزة المواهب الإعلامية 2024 للتمثيل هي مبادرة من وزارة الإعلام البحرينية لاكتشاف ودعم المواهب الفنية ومساندتها للوصول إلى تحقيق حلمها. ‏ ويشرفني أن أكون من بين فريق العمل القائم على هذه المبادرة، كل الشكر على ترشيحي لتولي هذه المسؤولية.. وشكراً لإدارة وطلبة الجامعة البريطانية على حسن الاستقبال والاستماع والاستضافة. ‏كل التوفيق للمشاركين.. وتذكروا دائماً أن الاستمتاع بالرحلة هو الأهم".

https://www.instagram.com/p/DCMxgcPiRHJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCMxgcPiRHJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCMxgcPiRHJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركتها في مسلسل "مفترق الطرق"

https://www.instagram.com/p/DCM3yxViNhs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCM3yxViNhs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCM3yxViNhs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سماح زيدان وجديدها القادم من الأعمال

وتحدثتلـ"الخليج 365" مؤخراً عن مشاركتها في مسلسل "مفترق الطرق" ووصفته أنه من أجمل الأعمال التي شاركت بها، ومن أضخم الإنتاجات العربية ومع أسماء كانت "مرعبة" وقوية منهم الفنانة هند صبري، جومانة مراد، ماجد المصري، وإياد نصار، وأضافت قائلة: "جمعتني مشاهد كثيرة مع الفنان إياد نصار وجومانة مراد. وكانت تجربة رائعة جداً. شاهدت بهذا العمل وجهاً آخر للدراما والكواليس. والعمل بمصر موضوع مختلف، كما شاهدت نجوماً كباراً وتعلمت منهم أن الفنان كلما كبر كان متواضعاً ومحترفاً وملتزماً أكثر".كشفت سماح زيدان لـ"الخليج 365" عن جديدها القادم وهو مسلسل "عايشين معانا"، قائلة: "هو مسلسل سيُعرض على شاهد وتقع أحداثه في 10 حلقات قصيرة، والعمل لطيف وخفيف وفكرته تميل للجنون نوعاً ما وأحداثه خيالية، وهو عمل مختلف لا يصنف ضمن الأعمال الدرامية ولا الواقعية ولا الرومانسية وأستطيع أن أقول إنه مسلسل فانتازيا".

وتابعت: "قصته قصة مجنونة، قام بتأليفها علاء حمزة ومن إخراج مخرج شاب من المنطقة الشرقية وهو مشاري وتعد أول تجربة له، ويشاركني العمل الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة".

وعن شخصيتها التي تجسدها قالت سماح: "أجسد شخصية كبيرة الجن ولم أتردد لحظة لقبول الدور لأنها شخصية جديدة ونادراً ما يُعرض علينا كفنانين شخصية مجنونة أو فكرة خارج الصندوق".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»