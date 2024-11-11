بدر اللحيد لـ"الخليج 365": السعودية تحتضن مواهب عدة وجديدي القادم مسلسلان في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أثناء تواجده بالحفل الختامي لرحلة الإبداع حول المملكة وتتويج الفائزين بالدورة الرابعة عبَّر الفنان بدر اللحيد لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا الحدث المهم وقال: "سعيد بالدعوة التي وُجهت لي لحضور هذه الفعالية الجميلة وهذا الحفل الذي توّج المواهب الجديدة والسعودية والمميزة أيضاً بمجالات عديدة، وأعتقد أننا بالسعودية أصبح لديها مواهب بكل المجالات وذلك بدعم من ولي العهد وأم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه. ودائماً نشهد بالسعودية إنجازات عظيمة بمجال الفن وغيره ولا يفوتني ذكر افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني".

أعمال بدر اللحيد

وعن سؤالنا للفنانوعن جديده القادم كشف قائلاً: "انتهيت مؤخراً من تصوير مسلسل "هزاع" مع الفنان خالد صقر وأسامة القس وسمية. والآن أقوم بالتحضير لمسلسلين سيُعرضان بإذن الله بالموسم الرمضاني القادم 2025".

وعن عدم مشاركته بالسينما قال: "عُرض عليا عدد من النصوص السينمائية لكنني لم أجد نفسي بها وخاصة أنني لم أخض هذا المجال وفضلت أن يكون أول عمل لدي هو قوي ومميز وإن شاء الله الفترة القادمة سيكون لدي أعمال إذا وجدت النص المناسب لي".

مسلسل "هزاع"

أعمال سابقة لبدر اللحيد

مسلسل "هزاع" من بطولة الفنان خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس وأبو سلو، بدر اللحيد، نجود أحمد. والمسلسل من إنتاج شركة الصباح إخوان، وهو من تأليف محمد المرشد وإخراج محمد الهليّل.

وكان لبدر مساركة في مسلسل "دكة العبيد" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سارة عصام (مساعد) ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنان فايز بن جريس، أبكشا بوروال، العنود سعود، جوي حلاق، عبدالله بن حيدر، عبدالله سعيد، حكيم جمعة.

