شكرا لقرائتكم خبر عن قصة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى تتجدد على السوشيال ميديا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت قصة انفصال الثنائى شريف سلامة وداليا مصطفى إلى الواجهة من جديد، وتحديداً منذ بداية مهرجان القاهرة السينمائى، حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مجددا وبمختلف الآراء انفصال الثنائى بدون أى نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى الأيام الماضية، خاصة أنهما ثنائى لا يتحدث فى الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما.

واستندت السوشيال ميديا إلى عدم تواجد الثنائى سويا فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، علما بأنهما دائمى التواجد أو مشاهدة الأفلام سويا في الدورات الماضية، وعلل الجمهور أن الثنائى لم يكونا مع بعضهما حتى في حفل الافتتاح.

وعلق آخرون على أن داليا مصطفى لم تكون متواجدة في العرض الرسمي لمسلسل موعد مع الماضى، والذى عرض في فعاليات مهرجان القاهرة منذ 24 ساعة، ونال شريف سلامة التهانى على المسلسل، والذى يشارك في بطولته النجم آسر ياسين ومحمود حمدية واخرون، إخراج السدير مسعود.

وربما تكشف الأيام المقبلة الكثير من الأحداث بينهما، أو يقطع أحدهما الشك باليقين وينفى أو يؤكد تلك المعلومة، حتى تهدأ السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية من تلك الأقاويل والشائعات.

يذكر أن شريف سلامة قدم فى رمضان الماضى مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.