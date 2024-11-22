ميرنا وليد - بيروت - تألق ملك جمال لبنان 2024 ماريو الحاج بالزي التقليدي اللبناني خلال مسابقة ملك جمال العالم واختار ان ان يرتدي اطلالة صنعت خصيصاً لهذه المسابقة مستوحى من الشروال والاطلالات المعروفة في المسرح اللبناني باللونين النيلي والفضي. وقد نشرت صفحة ملك جمال العالم صورا للمشترك اللبناني وقد حصل على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات المشجعة له في هذه المسابقة. هذا وكان ماريو قد وصل الى فييتنام قبل ايام للمشاركة في هذا الحفل الذي سيتم غداً السبت 23 تشرين الثاني وسيتم الاعلان عن النتيجة.

كانت هذه تفاصيل خبر ملك جمال لبنان ماريو الحاج يتألق بالزي التقليدي اللبناني في مسابقة ملك جمال العالم - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.