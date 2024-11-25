على خطى ميغان ماركل.. الملكة ماري تطلق بودكاست للشباب لمواجهة الشعور بالوحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية من أكثر المشاعر إيلاماً للنفس، يشعرها الفرد عندما يجد عدم اعتناء المحيطين به أو تقديرهم له. وبينما يشعر الكثير من الأشخاص بالوحدة، لكن القليل منهم يتحدث عنها، ويتجنب البوح بها لما يجده من إحراج أو خجل لذكرها.

وتقديراً منها لهذه المشاعر، ورغبةً منها في مواجهتها خاصةً بين الشباب، أطلقت ملكة الدنمارك ماري بودكاست حول "الوحدة" بين الشباب.

الملكة ماري تسير على خطى ميغان ماركل وسارة فيرغسون

في الآونة الأخيرة، عند ذكر كلمة بودكاست، خاصةً عندما يرعاها أحد أفراد العائلات المالكة، يتبادر إلى الأذهان ميغان ماركل دوقة ساسكس، أو سارة فيرغسون دوقة يورك. لكن ربما انضمت عضوة جديدة لنادي البودكاست، بعد أن أعلنت الملكة ماري إطلاقها بودكاست لتساند الشباب الذين يشعرون بالوحدة من خلال مؤسستها التي تحمل اسمها "مؤسسة ماري". ووفقاً للموقع الرسمي لمؤسسة ماري، فهي دائماً واعية بشكلٍ خاص بالأشخاص الذين ليسوا جزءاً من مجموعة، والأشخاص الذين يشعرون بالوحدة وغير قادرين على فهم سبب استبعادهم من المجتمع.

الشباب الوحيد: بودكاست لمواجهة الشعور بالوحدة

من خلال الحساب الرسمي للديوان الملكي الدنماركي على إنستغرام، شاركت زوجة الملك فريدريك، 52 عاماً، صورة لها وهي تستمع إلى بودكاست، بينما تمسك هاتفها بين يديها وتسمع من خلال سماعة الأذن.

وجاء مع الصورة تعليق يقول: "أنا متحمسة للغاية للاستماع إلى بودكاست. فأنا أستمع إليه غالباً عندما يتعين عليّ الانتقال من مكان إلى آخر. في بعض الأيام، أشعر برغبة في الترفيه وفي أيام أخرى، أستخدم ذلك لاكتساب المعرفة والمدخلات الجديدة. لهذا السبب، أنا فخورة أيضاً بأننا كرسنا أنفسنا الآن لإنتاج بودكاست في مؤسسة ماري".

وأضافت: "أول بودكاست لدينا يسمى الشباب الوحيد، ومن خلال ثلاث حلقات قصيرة، يقدم نظرة شاملة على الفروق الدقيقة للوحدة من خلال الجمع بين الخبرة والقصص الشخصية من الشباب. نعلم من دراسة الوحدة في الدنمارك أن 73 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً يعانون من الوحدة، سواء كانوا بمفردهم أو مع آخرين. وفي الوقت نفسه، يشعر 17 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بالوحدة الشديدة. هذه أرقام كبيرة نحتاج إلى القيام بشيء حيالها. البودكاست ليس شيئاً نختبره كثيراً حتى الآن في مؤسسة ماري، لكنني آمل أن تستمعون وتشعرون بالترحيب".

مؤسسة ماري

تم إنشاء مؤسسة ماري في عام 2007، من خلال هدية وطنية بقيمة 1.1 مليون كرونة تم جمعها في الدنمارك وجرينلاند، وتم التبرع بها تكريماً لزفاف الملكة ماري والملك فريدريك في عام 2004. وأرادت الملكة ماري من خلال مؤسستها أن تجعل المجتمع أكثر شمولاً وإشراك أولئك الذين يجدون أنفسهم على الهامش.

