ميس حمدان تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل أغنيتها الجديدة ندمانة

تفاصيل أغنية "ندمانة"

عودة ميس حمدان للغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - روجت الفنانةلأحدث أعمالها الغنائية،والتي جاءت باسم: "" والتي تستعد لطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الـ"يوتيوب" ومنصات الأغاني المختلفة، حيث طرحت ميس حمدان برومو قصيراً للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت عليه قائلة: "ابقوا متابعين.. ندمانة".كشفت ميس حمدان لـ الخليج 365" تفاصيل وموضوع الأغنية، وقالت إنها من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عادل، موضحة أن الأغنية تنتمي إلى نوع الدراما وكلها وجع، حيث تتحدث عن بنت أخطأت في حق حبيبها وتذهب للاعتذار لتعبر عن ندمها على الخيانة التي فعلتها في حقه، لافتة أن موضوع الأغنية جديد ويتم طرحه في أغنية للمرة الأولى ومن المتوقع أن تكون محط جدل بعد طرحها.يمكنكِ قراءة.. ميس حمدان ترفض تقديم السيرة الذاتية لسعاد حسني.. ما السبب؟تعد أغنية "ندمانة" رابع أغانيمنذ إعلان عودتها للغناء والانتظام في طرح أغانٍ جديدة، حيث طرحت ميس أولى أغانيها بعنوان "شيك ومهندم" في شهر مايو من عام 2023 والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع لهاني يعقوب، وصوّرت ميس الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان.كما طرحتأغنية ثانية في موسم صيف 2024 بعنوان "زلزال في قلبي"، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، فيما قدمت ميس أيضاً أغنية ضمن أحداث فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي والتي شاركت في أحداثه بظهور خاص.يذكر أن آخر مشاركاتالفنية كانت خلال فيلم"" الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، والفيلم جاء بجانب ميس حمدان من بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيى الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.