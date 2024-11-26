توفيق الدقن.. صاحب مدرسة أداء الشخصيات الشريرة من خلال الكوميديا

رحلة فنية من المسرح إلى عالم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز فناني الزمن الجميل وواحداً من كبار نجوم، حيث شارك بعدد كبير من الأفلام السينمائية والتي أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية والتي تعلق بها وأحبها الجمهور حتى الآن.وفي ذكرى وفاته والتي توافق اليوم 26 نوفمبر نستعرض لكم نجاحه في أداء أدوار الشر من خلال أداء كوميدي، وأفلامه التي شاركت بأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.عشق الفنانالأداء التمثيلي والفن منذ سنوات عمره الأولى مما جعله يلتحق للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه عام 1950، وجاء ظهوره الأول بالسينما في عام 1951 من خلال مُشاركته بدور صغير في فيلم "ظهور الإسلام" من قصة وحوار عميد الأدب العربي طه حسين.وفي تلك الفترة لمعت الموهبة الحقيقية للفنانمن خلال المسرح، حيث انضم لعدد من الفرق المسرحية والتي حقق من خلالها انتشاراً ونجاحاً كبيرًا، حيث كان عضواً بفرقة "المسرح الحر"، وانضم أيضاً لفرقة "إسماعيل ياسين" المسرحية وعقب ذلك فرقة "المسرح القومي" والتي ظل بها عضواً حتى بلوغه سن المعاش.وخلال تقديمه للعديد من المسرحيات بتلك الفترة نجح في أن يُثبت خطواته بالسينما أمام كبار النجوم والمُخرجين من خلال مُشاركته بالعديد من الأفلام، وقد لمع أداء توفيق الدقن بشكل كبير من خلال تجسيدة لشخصية "الشرير" في العديد من الأفلام والتي حقق من خلالها نجاحاً من الصعب على فنان آخر اجتيازه.

يمكنك قراءة: أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024

تجسيد الشر بقالب كوميدي في السينما

شهدت مرحلتا الخمسينيات والستينيات لمعان اسم ونجومية الفنانمن خلال مُشاركته بالعديد من الأفلام السينمائية، حيث كان يُشارك ببطولة ما يتجاوز الأربعة أفلام سينمائية في العام بجوار عمله في المسرح.وقد تميز الفنانبتجسيد شخصية "الشرير" بالعديد من الأفلام وامتلك أسلوباً ومدرسة خاصة به في الأداء، حيث نجح في تجسيد شخصية الشرير من خلال قالب كوميدي، ومن أبرز الأفلام التي جسد من خلالها تلك الشخصية كانت أفلام "ابن حميدو، سر طاقية الاخفاء، المجانين في نعيم، أنا وهو وهي، مراتي مدير عام، القاهرة 30، الشيطان يعظ".وعلى جانب آخر كان قد تم اختيار 12 فيلماً سينمائياً شارك ببطولتها الفنانضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي: "درب المهابيل – 1955، في بيتنا رجل – 1961، الناصر صلاح الدين – 1963، القاهرة 30 – 1966، مراتي مدير عام – 1966، المتمردون – 1968، يوميات نائب في الأرياف – 1969، الأرض – 1970، ليل و قضبان – 1973، المذنبون – 1976، حدوتة مصرية – 1982، خرج ولم يعد – 1985".وطوال مسيرة فنية قاربت على الأربعين عاماً كان الفنانعاشقاً لفنه وغزيراً في الإنتاج حيث قدم ما يتجاوز الـ 350 عملاً فنياً ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر عام 1988 عن عمر ناهز الـ 65 عاماً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».