لأول مرة عمر خيرت يُحيي حفلاً في الجامعة الأمريكية بمصر.. إليكم التفاصيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - في سابقة هي الأولى من نوعها، تستعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لاستضافة الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفل موسيقي مميز يُقام في حرم الجامعة بالتجمع الخامس يوم 29 نوفمبر الجاري.تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على الإبداع والمشاركة الفعالة في تنظيم فعاليات استثنائية تُسلط الضوء على دور الشباب في إثراء المشهد الثقافي.
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جديراً بالذكر أن عمر خيرت هو أحد أهم الموسيقيين في العالم العربي وصاحب علامة بارزة في تاريخ الفن، تذخر مسيرته الفنية الممتدة بالعديد من المحطات المهمة والنقلات الفارقة في حياته المهنية.
لقراءة المزيد: جدول حفلات موسم الرياض 2024-2025.. التفاصيل الكاملة
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تنظيم الحفلالحدث يتم تنظيمه بالكامل من قبل اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية كجزء من جهود الاتحاد لتقديم تجربة مميزة للطلاب وعشاق الموسيقى الكلاسيكية، والحفل حصرياً وبعدد محدود جداً من الحضور لضمان تجربة استثنائية وفريدة من نوعها.
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حفل منتظر لـ عمر خيرت بموسم الرياض النسخة الخامسةكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جدول حفلات موسم الرياض 2024-2025، في نسخته الخامسة التي انطلقت السبت 12 أكتوبر الماضي وجاء من ضمن جدول الحفلات ليلة خاصة للاحتفاء بالوسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير المقبل. وفور الإعلان عن هذا الحفل أبدى الجمهور حماسهم الكبير لهذا الحفل.
جديراً بالذكر أن عمر خيرت هو أحد أهم الموسيقيين في العالم العربي وصاحب علامة بارزة في تاريخ الفن، تذخر مسيرته الفنية الممتدة بالعديد من المحطات المهمة والنقلات الفارقة في حياته المهنية.
لقراءة المزيد: جدول حفلات موسم الرياض 2024-2025.. التفاصيل الكاملة
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».