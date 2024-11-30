شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش بالإسكندرية.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا بالإسكندرية بقيادة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالية بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.

وتوفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالدًا ما زال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.