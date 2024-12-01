الأمير الحسين والأميرة رجوة يزوران مركزاً لعلاج اضطرابات النطق لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين، صباح اليوم، مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمّان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين، ووثّقا تلك الزيارة عبر حسابيهما الرسمية على إنستغرام، ويعد هذا الظهور الثاني لهما معاً، بعد ولادة الأميرة رجوة لابنتهما الأميرة إيمان، وكان الظهور الأول لهما في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، وظهرت بعدها الأميرة رجوة بصحبة الملكة رانيا.

جولة الأمير الحسين والأميرة رجوة

نشر الأمير الحسين ثلاث صور، كانت الصورة الأولى للأمير بصحبة الأميرة رجوة، والصورة الثانية للأمير وهو يحتضن شاباً من متلقي الخدمة، والصورة الأخيرة للأمير والأميرة وسط الكوادر الطبية، وجاء التعليق كالتالي: "كفاءات أردنية شابة تحمل رسالتها الإنسانية النبيلة بكل تفانٍ وإخلاص، وتعمل على تطوير أدواتها لتقديم أفضل خدمة لكل من يحتاجها. من زيارتي أنا ورجوة لمركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل".

واطلع الأمير الحسين والأميرة رجوة خلال الزيارة على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن، التي توفر تجارب متعددة الحواس؛ لتعزيز الاسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج.

واستمعا إلى شرح قدمته مديرة المركز، الدكتورة آية الجازي، عن الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، والصوت، وصعوبات البلع للأطفال والبالغين، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية.

الملكة رانيا والأميرة رجوة تدعمان مشغلاً محلياً

زارت الملكة رانيا العبدالله، والأميرة رجوة مشغل "نقش"، خلال الشهر الماضي، ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمي، صور الزيارة، وعلّقت قائلة: "مواهب محلية في الأردن لا توصف. بصحبة الغالية رجوة في مشغل نقش بالأمس". ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن مشغل "نقش"، الذي تأسس عام 2009 في عمان، الأردن، من قبل الشقيقتين نسرين ونرمين أبوديل، يعمل على الحرف اليدوية، تحديداً "النقش" على خامات مختلفة، لتقديم قطع فنية ذات طابع شرقي، تعكس جماليات الحضارة العربية التقليدية.

الملكة رانيا والأميرة رجوة والأمير الحسين في خطاب العرش

أول ظهور رسمي للأميرة رجوة الحسين بعد ولادتها ابنتها إيمان، كان في أول أعمال الدورة العادية الأولى لـ مجلس الأمة العشرين، الذي أقيم منذ أيام، وحرصت على الحضور بصحبة الملكة رانيا والأمير الحسين لدعم الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش.

ووثقت الملكة رانيا الحدث عن طريق نشر 3 صور من حضورها الفعالية، وعلّقت قائلة: "اليوم خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين"، وجاءت الصورة الأولى للملك والملكة، أما الصورة الثانية فجاءت للملكة وهي ترتدي فستاناً أحمر أنيقاً، والصورة الأخيرة بصحبة الأميرة رجوة مرتدية فستاناً أسود.

كما نشر الأمير الحسين مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" من الحدث، وعلّق على المنشور قائلاً: "من خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين".

وجاءت الصورة الأولى للأمير الحسين والملك عبد الله الثاني وهما يجلسان إلى مكتب في غرفة خاصة، والصورة الثانية كانت بصحبة الأميرة رجوة، والصورة الثالثة كانت للأمير من كواليس إلقاء الخطاب، والصورة الأخيرة للأميرة رجوة وهي تبتسم لعدسات الكاميرا.



