ميرنا وليد: الأطباء نصحونى بإجراء عملية جراحية فى قدمى بعد مجهودى فى "قمر الغجر"

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ميرنا وليد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأطباء نصحوها بإجراء عملية في قدمها بسبب الإصابة التي ألمت بها وهي تقوم بأداء دورها في مسرحية قمر الغجر، والتي عرضت منذ فترة على خشبة مسرح البالون.

وأضافت أنها كانت تقوم بعمل 7 استعراضات يوميا وهي ترتدي حزاء ذات كعب عالي، مما أثر على قدمها وجعل الأطباء ينصحونها بإجراء عملية جراحية.



وكانت آخر أعمال الفنانة ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون، والتي أكدت أنها استمتعت كثيرًا بمشاركتها في العرض المسرحي، والذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل.



مسرحية "قمر الغجر" من إخراج الدكتور عمرو دوارة، وتجسد ميرنا فيه شخصية "قمر" الفتاة الغجرية التي تعشق طالبًا من كلية الفنون الجميلة وتعادي عشيرتها من أجله وينتصر الحب في النهاية وتتزوجه.



أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا).



ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.



الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.