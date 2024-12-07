محمد فراج لـ الخليج 365: أنا من جمهور منى زكي وأسعد لحظات حياتي التمثيل أمامها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - أشاد الفنان محمد فراج بأجواء الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته أول أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر ويستمر حتى 14 من نفس الشهر، خاصة بعدما تم نقل إقامة المهرجان إلى مدينة جدة التراثية والتاريخية.

محمد فراج يشيد بالأجواء في جدة التراثية

وقال محمد فراج خلال لقاء خاص مع مجلة "الخليج 365" على هامش حضوره مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، إن إقامة المهرجان هذا العام في جدة التاريخية خلقت أجواءً مختلفة ومميزة موضحاً:"الشكل والتصميم المعماري القديم والروح في المكان جميلة جميلة، كما أن الأجواء واضحة جداً أنها تراثية، وأبارك لكل القائمين على المهرجان ويا رب دائماً في تقدم ونجاح كالمعتاد".



وعن افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان هذا العام بفيلم "ضي" الذي يشهد تعاوناً سعودياً مصرياً أكد محمد فراج أن ذلك شيئاً مشرف جداً لمصر والسعودية قائلاً:"التعاون الفني في السينما مهم ببين البلدين مع وجود تمثيل مشترك أيضاً سيكون مفيداً بكل تأكيد، وصناع الفيلم كلهم أصدقائي وأخواتي وأبارك لهم وأرى أن الفيلم سيكون خير معبر عن القيمة المصرية السعودية".

محمد فراج يهنىء منى زكي على تكريمها

وحرص محمد فراج على تقديم التهنئة إلى الفنانة منى زكي على تكريمها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خاصة وأن هناك صداقة تجمعهما إضافة إلى تعاونهما في أكثر من عمل فني وقال:"منى زكي في منطقة مختلفة وأنا من جمهورها قبل أن أمثل معها، وأحبها على المستوى الإنساني أيضاً، والحقيقة أن من أسعد لحظات حياتي عندما أقف أمثل أمام هذه الفنانة القديرة".



يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأتي تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

