هنا شيحة لـ الخليج 365: أول مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومعجبة بالأجواء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - أبدت الفنانة هنا شيحة اعجابها الشديد بأجواء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة والتي تقام هذا العام في مدينة جدة القديمة التراثية في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري لاسيما وأنها تحضر المهرجان للمرة الأولى، وجاء ذلك خلال لقاء خاص مع "الخليج 365" على هامش فعاليات السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي أقيم يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

هنا شيحة معجبة بالأجواء

قالت هنا شيحة أنها أول مرة تحضر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وأعجبت بالأجواء فور وصولها جدة موضحة: "أحتاج إلى التجول في المكان لمشاهدته والاستمتاع بالأجواء فيه، والحقيقة أنا معجبة أيضاً بالسوق وأن شاء الله دورة حلوة، وفى نفس الوقت أقول مبروك للفنانة منى زكي على تكريمها في هذه الدورة وهي تستحق التكريم ودائما واجهة مشرفة لمصر ".



وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، وتم تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.

أبرز حضور حفل الافتتاح

كان من أبرز حضور حفل الافتتاح الممُثلة السعودية سمية رضا، الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير، النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

كما حضر أيضاً النجم العالمي فان ديزل وعامر خان وإيميلي بلانت وميشيل رودريجيز عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، الفنانة السعودية أسيل عمران، ماجدة زكي، أحمد حلمي، يسرا، نادية الجندي، ليلى علوي، نبيلة عبيد، لبلبة، ياسمين صبري، حسن الرداد، إيمى سمير غانم، شيرين رضا، بشرى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، طه دسوقي وزوجته، أحمد داش، نور النبوي، صبا مبارك، هنا شيحة، أروى جودة، محمد كريم، محمد الشرنوبي، ماجد المصري وزوجته.

وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

