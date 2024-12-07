النجوم والنجمات في عرض فيلم هوبال بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، عرضاً خاصاً من عروض السجادة الحمراء للفيلم السعودي "هوبال"، بحضور فريق عمل الفيلم منهم ماريا بحراوي وميلا الزهراني ومشعل المطيري والمخرج عبد العزيز الشلاحي، الذين التقطوا مجتمعين صوراً تذكارية على السجادة الحمراء.
ويعرض فيلم "هوبال" لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، على أن يتم إطلاقه في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية يوم 2 يناير 2025، ويسلط الفيلم الضوء على صراع العادات والتقاليد وسط عائلة تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء وكيفية تعامل العائلة مع هذه العزلة وسط محيط قاحل، وتترابط فيه الخيوط الإنسانية والمجتمعية.
فيلم "هوبال" من إخراج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وبطولة: ميلا الزهراني، مشعل المطيري، وإبراهيم الحساوي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان، وأمل سامي، مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورة الحميدي، راوية أحمد، رغد الحربي، والأطفال : أنس عايد، نور سين، ويزن العطوي.
يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة التراثية، وتأتي تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
أبرز حضور عرض فيلم هوبالوحرصت أسرة الفيلم المصري "الفستان الأبيض" وهم المنتج محمد حفظي والمخرجة جيلان عوف والفنان أحمد خالد صالح، على حضور عرض "هوبال" وذلك قبل عرض فيلمهم "الفستان الأبيض" اليوم أيضاً، كما حضر كذلك الفنانة المصرية زينة، والفنان السعودي عبد المحسن النمر، وفيصل الدوخي، والفنانة السعودية ماريا بحراوي، والممثل الأمريكي براندون فريزر، والممثل والاعلامي السعودي محمد الشهري.
قصة فيلم هوبالتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال" في تسعينيات القرن الماضي بالسعودية، حيث تقرر عائلة بدوية الهجرة إلى الصحراء هرباً من العالم، بدافع من معتقدات الجد الذي يرى قرب قيام الساعة، ولكن هذه العزلة المفروضة تتحول إلى اختبار صعب للعائلة خاصة عندما يضرب المرض أحد أفرادها، وذلك وسط أجواء مفعمة بالتوتر والإثارة.
