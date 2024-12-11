شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "لأول مرة" لـ تارا عماد وعمر الشناوى فى دور العرض بداية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "لأول مرة" عن صور من كواليس العمل، الذى انتهى تصويره ويجرى العمل على المراحل النهائية من المونتاج، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية فى مطلع العام المقبل 2025.

فيلم "لأول مرة" من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة.

وتدور أحداثه حول قصة رومانسية، وهو العمل الذى يأتى بعدما نجح الشناوى خلال عام 2024 بأكثر من عمل منها مسلسل الوصفة السحرية الذى قدم بطولته مع شيرى عادل وفى رمضان الماضى شارك بمسلسل الحشاشين.

فى حين تعد آخر أعمال تارا عماد خلال شهر رمضان الماضى مسلسل جودر في رمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون)، حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.



كواليس فيلم لأول مرة



عادية رياض



كلاكيت فيلم لأول مرة



تارا عماد



رانيا منصور



نبيل عيسى