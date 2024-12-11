شكرا لقرائتكم خبر عن توم فيلتون وأبطال سلسلة Harry Potter فى صورة سيلفى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم العالمى توم فيلتون، بطل سلسلة Harry Potter، صورة سيلفى جديدة تجمعه بمجموعة من أبطال السلسلة، وعلق عليها قائلا: "صورة سيلفى من عالم السحرة".

فى الصورة، ارتدى فيلتون وشاح سليذرين الأخضر المميز الخاص به وكان مدعومًا من قبل مشاهير السحرة والسحرة من السلسلة الناجحة.

من بين زملاء فيلتون ديفون موراي، الذي لعب دور زميله في جريفندور شيموس فينيجان، وسكارليت هيفنر، التي لعبت دور زميلته في سليذرين بانسي باركنسون في ثلاثة من أفلام Harry Potter الثمانية، وستانيسلاف يانيفسكي، الذي لعب دور فيكتور كروم في دورمسترانج، ولويس كورديس، الذي لعب دور سليذرين بليز زابيني.



توم فيلتون وأبطال سلسلة Harry Potter

فى نفس السياق أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التليفزيونى الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل فى نفس الاستوديوهات البريطانية التى تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

وأعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".