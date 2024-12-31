أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لتسوية الطلاق بعد 8 سنوات من النزاع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - فيما يبدو أن شكل العلاقة بين النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت ستأخذ منعطفاً جديداً، حيث توصلا أخيراً لتسوية طلاقهما بعد سنوات من النزاعات القانونية والتصريحات النارية والمشادات الكلامية، التي طالت الأبناء وجعلتهم يُسقطون اسم والدهم من وثائقهم الرسمية.

أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لحلٍ يجمعهما

تزوج نجما هوليوود في 2014، بعد علاقة دامت لسنوات، لكن لم تصمد هذه الزيجة إلا لمدة عامين، وتقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق في عام 2016، مستشهدة بخلافات لا يمكن حلها.

ومن وقتها، كانت هناك معارك قانونية بين الزوجين السابقين، ولكن توصل بيت، 61 عاماً، وجولي، 49 عاماً، إلى تسوية في طلاقهما بعد ثماني سنوات من تقديم جولي طلباً لإنهاء زواجهما القصير، وذلك يوم أمس الإثنين 30 ديسمبر، وفقاً لمحامي جولي؛ جيمس سيمون، الذي قال في بيان لمجلة People: "منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد بيت. لقد تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي تقاسموها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلتهم. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة، أنجلينا منهكة، لكنها مرتاحة لأن هذا الجزء قد انتهى".

ويضيف مصدر مقرب من جولي: "إنها لا تتحدث بسوء عن بيت علناً أو سراً. لقد كانت تحاول جاهدة أن تكون متفائلة بعد وقت مظلم".

أما من جانب بيت، فقد رفض بيت أو ممثل عنه تأكيد الخبر أو التعليق عليه.

انهيار علاقة أنجلينا جولي وبراد بيت

قدمت أنجلينا جولي طلباً لحل الزواج من براد بيت في 19 سبتمبر 2016، بعد أيام من رحلة طائرة خاصة ادعت فيها أن بيت أساء إليها ولأطفالهما الستة، ولم توجه إليه السلطات أي اتهامات بعد التحقيقات في ذلك الوقت ورفضت جولي توجيه اتهامات.

بعد أربعة أشهر، أصدر الزوجان السابقان بياناً مشتركاً يشير إلى أنهما توصلا إلى اتفاق للتعامل مع طلاقهما، وسيُبقيان تفاصيل طلاقهما المستقبلية سرية من خلال الاستعانة بقاضٍ خاص، وجاء وفقاً للبيان: "وقع الطرفان ومحاميهما اتفاقيات للحفاظ على حقوق الخصوصية لأطفالهما وعائلتهما من خلال الحفاظ على سرية جميع وثائق المحكمة وإشراك قاض خاص لاتخاذ أي قرارات قانونية ضرورية وتسهيل الحل السريع لأي قضايا متبقية"، واختُتم البيان: "إن الوالدين ملتزمان بالعمل كجبهة موحدة لإحداث التعافي وإعادة التوحيد".

وفي عام 2019، أُعلن أن الزوجين السابقين، اللذين انفصلا عن بعضهما البعض، أصبحا عازبين قانونياً.

