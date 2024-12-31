شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: عودة دراما الأدب وكبار النجوم للمسلسلات من أبرز إيجابيات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قالت الناقدة ماجدة موريس إن مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ومعالجة ألمى كفارنة وسيناريو وحوار عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة، والذي عرض في 2024، من أفضل الأعمال التي قدمت خاصة أنه يحمل قضية غاية في الأهمية والإنسانية وهي من القضايا التي يفتقدها الجمهور وتفتقدها الدراما التلفزيونية.

وأضافت موريس أن مسلسل يحيي الفخراني عتبات البهجة، أسعدها كثيرًا خاصة أنه يشكل عودة للكبار على الشاشة، وهو العمل المأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وهو ما تراه ماجدة موريس عودة للأدب مثل مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وهو المسلسل مأخوذ عن قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، مؤكدة أن عودة الدراما إلى الأدب هو مؤشر جيد جدًا لأن الأدب يقدم قضايا تستحق أن تشاهد على الشاشة.

من بين الأفضل اختارت أيضًا ماجدة موريس مسلسل "مسار إجباري"، والذي اعتبرته دفعًا للمواهب الشابة والشباب في البطولات الكبرى وهو بطولة أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة صابرين، بسمة، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتحدثت ماجدة موريس عن مسلسل مليحة، مؤكده أنه واحد من أفضل ما قدم في الدراما 2024، لأنه فكرة معبرة عن واقع عيشناه ولا نزال نعيشه وهو من الأعمال التي تناقش قضية عربية لها جذور وهي القضية الفلسطينية وهو تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة وبطولة دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص.

أما خارج موسم رمضان، فتقول ماجدة موريس إنها أعجبت بمسلسل عمر أفندي وحالة خاصة.