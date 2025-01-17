شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح المواجهة والتجوال يواصل نجاحاته بـ10 ليالى لعرض "ودارت الأيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" نجاحاته في محافظات مصر، وتحقق وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو العدالة الثقافية، ونشر الوعي بالفن، وبالمسرح تحديدا، وكانت آخر محطات المشروع عرض مسرحية "ودارت الأيام" من إنتاج مركز ومسرح الهناجر للفنون لمدة 10 ليالٍ فى محافظتى بورسعيد والدقهلية، بقصر ثقافة بورسعيد وقصر ثقافة تمى الأمديد ومسرح محافظة الدقهلية .

مشروع مسرح المواجهة والتجوال يحقق رؤية القيادة السياسية فى نشر الثقافة فى كل مكان، وخاصة المحافظات البعيدة عن القاهرة ويصل إلى القرى والنجوع كافة لتحقيق حياة كريمة شاملة لجميع المواطنين، فقد شاهد العرض جميع طبقات المجتمع من مختلف الأعمار ما بين طلبة المدارس والجامعات الأزهرية، والمجندين في الشرطة والجيش، وأسر الشهداء، وأغلب أهالينا في محافظات مصر.

"ودارت الأيام" مونودراما، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، وتقوم ببطولتها الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي.