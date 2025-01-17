شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة سيف على خان تكشف كواليس تعرضه للطعن على يد متسلل اقتحم منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم الهندي سيف علي خان قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد حادثة تعرضه لـ 6 طعنات من قبل متسلل اقتحم منزله في مومباي.

وكشفت إحدى الممرضات التي تعمل لدى عائلة خان كواليس أكثر عن الحادث، مشيرة أنها استيقظت وقت الحادث حوالي الساعة 2 صباحا، لتجد وضعا غريبا، وعند خروجها من غرفتها، رات رجلا غريبا يحمل عصا خشبية في يد وسلاحًا يشبه شفرة منشار، وعندما حاولت حماية أبناء كارينا كابور وسيف علي خان هددها، مطالبا المال.

وتابعت أنه عندما خرج سيف وكارينا على هذه الأصوات، بدأ الرجل في مهاجمة الجميع، رغم مقاومتهم، لافتة إلى أنه خلال هذا الشجار أصاب سيف علي خان بجروح هائلة، وعندما بدأ يستيقظ باقي سكان المنزل، خاف المعتدي وفر هاربا.

بيان رسمي من فريق النجم الهندى سيف علي خان

كان فريق النجم الهندى سيف علي خان أصدروا بيانًا رسميًا ، تقدموا من خلاله الشكر إلى الأطباء، بعد تعرضه لـ 6 طعنات من قبل متسلل اقتحم منزله في مومباي في الساعات الأولى من صباح أمس، وجاء في البيان: "لقد خرج سيف علي خان من الجراحة وهو خارج دائرة الخطر، والآن في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدم حالته، جميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث".

وتابع فريق خان قائلا:" نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني والدكتور نيتين دانج والدكتورة لينا جين وفريق مستشفى ليلافاتي، وشكرًا لجميع معجبيه ومحبيه على صلواتهم خلال هذا الوقت".

وكان قد أكد طاقم المستشفى أن سيف علي خان أصبح في مرحلة الأمان، وصرح الدكتور نيراج أوتاماني، مدير العمليات في مستشفى ليلافاتي، صباح اليوم أن سيف خضع لجراحة أعصاب استمرت ساعتين ونصف إلى جانب جراحة تجميلية.