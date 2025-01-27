كولين روني بإطلالة رياضية بعد إقالة زوجها من منصبه مؤخراً

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت كولين روني، زوجة لاعب كرة القدم العالمي واين روني، ملابس دافئة، أثناء توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية في شيشاير.

بدت كولين، 39 عاماً، مشغولة بهاتفها، وواجهت الطقس البارد مرتدية سترة بغطاء رأس، من تصميم أديداس من ستيلا مكارتني، بقيمة 450 جنيهًا إسترلينيًا، وإنتعلت حذاءً رياضياً لتمرينها اليومي.

بدت الزوجة مرتاحة أثناء تواجدها في ألديرلي إيدج، كما كانت تحمل زجاجة مياه.

وكانت كولين تحصل على بعض الوقت لنفسها، في ظل جدول عملها المزدحم وتربية الأبناء، خصوصاً بعد إقالة زوجها من منصبه مؤخراً.

