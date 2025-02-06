شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منشوراتها ضد الإسلام.. كارلا صوفيا تعترف بكراهية جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الممثلة المتحولة جنسيا كارلا صوفيا جاسكون بطلة فيلم‏ Emilia Pérez إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد منشوراتها المعادية الدين الإسلامي، والعنصرية الكبيرة التى ظهرت فى تعليقاتها عبر حسابتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا.

ووفقا لـ موقع Deadline، قالت جاسكون: "لم أتوقف عن تلقى الكراهية والتهديدات بالقتل والإهانات والإساءات".



كارلا صوفيا جاسكون

وكانت قد حصلت النجمة العالمية كارلا صوفيا جاسكون، على أول ترشيح لجائزة الأوسكار فى فئة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها فى فيلم "Emilia Pérez"، لتصبح بذلك أول امرأة متحولة جنسيا تحصل على هذا الترشيح فى تاريخ الجائزة.

وحصل فيلم Emilia Perez على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الأوسكار الـ97، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب حرائق لوس أنجلوس.

على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.