صلاح الشرنوبي وصناع ألبوم أحمد سعد فى حفل ألبومه الجديد

حضر كل من الملحن صلاح الشرنوبي والمخرج محمد سامي والسيناريست مدحت العدل، وعدد من صناع ألبوم النجم أحمد سعد منهم الشاعر نادر عبد الله وأحمد إبراهيم وتامر حسين ونادر حمدى، والمنتج محمد جابر وعلياء بسيوني والفنانة مي فاروق وزوجها محمد العمروسي، حفل ألبوم النجم أحمد سعد.

وحرصت جودى ابنة النجم أحمد سعد على حضور حفل توقيع ألبوم والدها الذي يقام على إحد مسارح أكتوبر.

وحرص كل من النجم تامر عاشور وهيثم نبيل ومحمد محمود عبد العزيز والملحن عزيز الشافعى والموزع نادر حمدى وإيهاب عبد الواحد على حضور حفل توقيع ألبوم النجم أحمد سعد.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.

يضم الألبوم أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.