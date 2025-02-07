شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لمسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة واتش ات لمسلسل عايشة الدور للنجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2025، ونشرت صورة لشخصيتين للنجمة دنيا سمير غانم، وكتبت: "كوميديا ما تتفوتش مع النجمة دنيا سميرغانم في مسلسل عايشه الدور يُعرض في رمضان 2025 على WATCHIT".



دنيا سمير غانم



وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن الموسم الماضي 2024، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.



وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه العام المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.



ويسجل فيلم "روكى الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعدما قدمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، عبد الله مشرف، محمد حسنى، عبير فاروق، وضيوف الشرف محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسى، وشيماء سيف ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

