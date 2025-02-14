بمناسبة عيد الحب.. أحمد سعد يطرح "وش الخير" مع وفاء

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد سعد، أغنية جديدة له بعنوان "وش الخير"، عبر يوتيوب، وذلك احتفالاً بعيد الحب.

وشاركت الفنانة وفاء، إلى جانب أحمد سعد، بغناء الأغنية التي كتب كلماتها محمد شافعي، ولحنها أحمد سعد، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات الأغنية:

"قوليلي مين

غيرك جامع الأمان واللين

بنظرة و كلمتين حلوين

ده أنا لو عشت الف سنين

هلاقي أنا فين جمال زيك

و أنا فين هلقى

رفيق للروح يكون مأوى

لقلبي و بيه أنا أستقوى

على الأيام و في الشدة بيسندني كده زيك".

