بعد جعلها تخلع ملابسها في الغرامي.. كانيي ويست وبيانكا سينسوري يتجهان إلى الطلاق !

ميرنا وليد - بيروت - كان زواج النجم العالمي كانيي ويست والعارضة بيانكا سينسوري، مصدرًا دائمًا للجدل، والآن، يُزعم أن الزوجين "يخططان للطلاق"، بعد ما يزيد عن عامين من الزواج، و 11 يومًا من إطلالة بيانكا العارية على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز غرامي.



أكد مصدر مقرب من مغني الراب، 46 عامًا، أن الزوجين قد اتجها رسميًا إلى الانفصال.

أثار كانيي ويست وبيانكا سينسوري الدهشة مرارًا وتكرارًا بسلوكهما، بدءًا من ملابس بيانكا، في حفل الغرامي، وقيل وقتها إن كانيي هو من طلب منها أن تخلع ملابسها على السجادة الحمراء، وعبر عن سعادته بأنها أصبحت الأكثر بحثاً على غوغل بعد هذه الخطوة.

تأتي أخبار انفصالهما أيضًا، بعد أن أصيبت بيانكا سينسوري "بصدمة نفسية"، بسبب تصريحات كانيي ويست الأخيرة.