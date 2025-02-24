بول رود يكـ شف عن أفلامه المفضلة من عالم مارفل السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي بول رود عن أفلامه المفضلة من سلسلة مارفل في مقابلة حصرية مع D23، حيث اختار Thor: Ragnarok و Captain America: The Winter Soldier كأفضل أفلامه.

وقال رود في تصريح طريف: "أنا فعلاً أستمتع بكل أفلام مارفل، ولست أقول ذلك لأن كيفن فيجي يمتلك رقمي!"

رود، الذي ظهر بشخصية "أنت مان" في عدة أفلام من مارفل، أثار إعجاب معجبيه باختياراته التي لاقت تفاعلًا إيجابيًا على وسائل التواصل.

في سياق آخر، تلقى فيلم Captain America: Brave New World الذي تم عرضه مؤخرًا في دور السينما آراء متباينة، حيث وصفته بعض المراجعات بالممل والمخيّب للآمال.