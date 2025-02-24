والد جيجي وبيلا حديد يهنئ حلا شيحا بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - هنأ رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسـ طيني محمد حديد، والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد الممثلة المصرية حلا شيحة، بعيد ميلادها، وكتب لها قائلا:" كل سنة وإنتي طيبة و100 سنة من السعادة".



يذكر أن أحدث أعمال حلا شيحة، كان مسلسل "إمبراطورية ميم"، ومن بطولة خالد النبوي حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.