بعد الكشف عن إصابة عمرو مصطفى بالسرطان .. نوال الزغبي بتعليق لافت

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكشف عن الحالة الصحية للفنان المصري عمرو مصطفى، علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تعاملت معه في العديد من الأعمال، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الله يشفيك يا حبيب قلبي ورفيق النجاح".



وكان قد خضع مصطفى، لعملية جراحية، ورغم التكتم الذي يفرضه على تفاصيل مرضه، إلا أن زميلته الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، كانت أول من كشف خضوعه للجراحة، التي لم تمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

وقال مصدر مقرب من عمرو مصطفى لمحطة "العربية"، إن الملحن المصري اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، ولم يكشف الأمر إلا للمقربين منه، وعندها استكمل رحلة الفحوصات في فرنسا، كما سيبدأ رحلة العلاج الكيماوي خلال الأيام القادمة، بعد أن يرتاح من العملية التي خضع لها.

ولم يتم الكشف عن مدى تطور المرض، ووضع عمرو مصطفى الصحي بعد العملية.