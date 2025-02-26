شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البسيونى يستضيف الشارك دينا غبور فى آخر حلقات برنامجه Beyond The Tank والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الشارك دينا غبور، ضيف الحلقة الخامسة والأخيرة من برنامج Beyond the Tank الذي يقدمه المذيع محمد البسيوني، ويسرد من خلاله كواليس تصوير برنامج Shark Tank ويتحدث مع رواد الأعمال عن تجاربهم ورحلاتهم في عالم البيزنس ورجال الأعمال.

وتحدثت الشارك دينا غبور في الحلقة الخامسة والأخيرة من برنامج Beyond the Tank عن تحقيقها لأول مليون جنية في مشوارها العملي بالإضافة إلى كواليس رحلتها في عالم البيزنس وتنقلها بين الكثير من المجالات، كما وجهت الكثير من النصائح لصغار المستثمرين الذين يرغبون في تنمية مشاريعهم الخاصة.

كما حل عدد من المستثمرين الذين فازوا في حلقات الموسم الثالث من برنامج شارك تانك، في الحلقة الرابعة واستضافهم البسيوني للحديث على مرحلة ما بعد شراكتهم مع الشارك وابرز المكاسب التي اكتسبوها بالتعاون معهم ومشاركتهم في المشاريع.

وسبق واستضاف البسوني كل من الشارك محمد فاروق، والشارك عبد الله سلام، والشارك أحمد طارق، والشارك دينا غبور، والشارك محمد منصور، ليتحدث مع كل منهما عن كواليس رحلتهم في عالم البيزنس وريادة الأعمال.

وتعرض قناة "cbc"، حلقة جديدة كل اربعاء ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك"، لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، حيث تشهد تلك الحلقة مشاركة ياسين منصور.

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة.



الشارك دينا غبور