محمد السعدى: افتتاح المتحف المصرى الكبير فرصة عالمية لتوصيل صوت مصر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السعدي، عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصري الكبير، إن الاستعدادات لهذا الحدث التاريخي تجري على قدم وساق، مع انعقاد اجتماعات يومية وعلى مدار الساعة لضمان خروج الافتتاح بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأضاف محمد السعدي خلال تصريحاته عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر لديها تاريخ كبير تفتخر به، ولا بد من إظهاره بأفضل صورة، لافتًا إلى أن المصريين ينتظرون الكثير، ولا بد أن تصل صورتنا بشكل يليق بنا.

وتابع السعدي : العالم كله ينتظر هذا الحدث، وافتتاح المتحف فرصة لتوصيل صوتنا للعالم واستثماره سياحيًا واقتصاديًا، وإبراز الصورة التي تليق بالشعب المصري وعظمته، ولدينا تاريخ نفخر به ويجب إبرازه في أحسن صورة.

وأشار السعدي إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية، لضمان تقديم حفل يليق بمصر، مؤكدًا أن التوقعات من المصريين كبيرة، ولكن هناك إصرارًا على أن يكون الحدث على أعلى مستوى، خاصة في ظل حضور حشود دولية وقنوات إعلامية عالمية لتغطيته.



محمد السعدي، عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية