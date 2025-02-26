شكرا لقرائتكم خبر عن "ظلم المصطبة" مسلسل مينفعش يفوتك فى رمضان.. إيه سر العنوان الغريب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن تجهز قائمتك للمسلسلات الجديرة بالمشاهدة في رمضان 2025، يجب أن تضع في أولوياتك هذا العنوان "ظلم المصطبة" الذي قد يكون عنوانا غريبا على المشاهد، لكنه يبشر أننا بصدد مشاهدة عمل فني مميز، وذو أجواء لم يعتدها المتابع للدراما من قبل.

كثيرة هي الأسباب التي تدفعك لوضع "ظلم المصطبة" ضمن أولويات المشاهدة في رمضان، ففضلا عن عنوانه الغرائبي، نجد أنه يحمل بصمات المخرج هاني خليفة، صاحب العلامات البارزة في السينما والتلفزيون ومنها "سهر الليالي"، والمعروف بدقته الشديدة في التفاصيل، وإجادة اختيار النجوم المشاركين في بطولة العمل.

وبنظرة سريعة على الملصق والإعلان الدعائي لـ مسلسل ظلم المصطبة نجد أنه بالفعل متخم بالنجوم، ويتصدره الثلاثي إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب، والنجمان الأول والثاني سبق أن قدما المسلسل المميز "وش وضهر"، ومعروف أنهما من أبرز النجوم أصحاب الأداء التمثيلي المميز، وبالطبع معهم النجم فتحي عبد الوهاب الذي تألق العام الماضي من خلال مسلسل "الحشاشين".



احمد عزمي في مسلسل ظلم المصطبة

فريق العمل يضم أيضا نجوم لهم حضورهم الخاص وأدائهم المميز، ومنهم النجم أحمد عزمي الذي يجسد في العمل شخصية "الشيخ علاء" وتشير التوقعات إلى أنه سيفاجأ جمهوره بهذا الدور، كما يضم العمل نجوم بحجم بسمة، محمد على رزق صاحب الأدوار المميزة في الفترة الأخيرة، فاتن سعيد ، وأيضا ظهور مميز لضيوف شرف منهم دياب وأحمد فهيم.

قصة المسلسل التي كتبها أحمد فوزي صالح، تشجع أيضا على متابعته فهي تناقش عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، إذ يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، والعنف ضد المرأة.

من أبرز الأسباب التي تجعل مسلسل "ظلم المصطبة" جديرا بالمشاهدة، أنه يغلف القضايا المهمة التي يناقشها بحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة، كما هو المعتاد في أعمال المخرج هاني خليفة، وأيضا المؤلف أحمد فوزي صالح صاحب تجارب مهمة ومنها "ورد مسموم"، وأيضا يحمل العمل بصمات المؤلف محمد رجاء الذي سبق أن تعاون مع "خليفة" في فيلم "رحلة 404".

المسلسل يأخذ المشاهد إلى أعماق الريف المصري، ويناقش الكثير من المشكلات الاجتماعية، والظلم الذي يتعرض له البعض، وذلك في إطار درامي، ومباراة تمثيلية منتظرة بين نجومه إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور.

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