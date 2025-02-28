شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد زين العابدين خيرى يرشح لك هذه المسلسلات للمشاهدة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يضع الناقد زين العابدين خيرى عددا من المسلسلات على أولوية المشاهدة فى رمضان، حيث يرشح..

مسلسل قهوة المحطة

مسلسل جودر

مسلسل الغاوي

مسلسل الكابتن

مسلسل عايشة الدور

مسلسل إخواتي

مسلسل ولاد الشمس

مسلسل النص

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

