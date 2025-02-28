راجع معلوماتك واختار مسلسلك.. عرض شباب امرأة على قناة on

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON، وهو العمل الذي كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك فى بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

وأكد السيناريست والكاتب محمد سليمان عبد المالك، أن مسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، هو إعادة معالجة درامية للنص الأدبي الأصلي، وليس مجرد استنساخ للفيلم الشهير.

