أراس بولوت إينملي في مأزق..هل خيّب ظن الجمهور؟

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية عن ان مسلسل "العبقري" للنجم التركي أراس بولوت إينملي من المقرر ان يتوقف قبل مدة انتهاء دورة المسلسلات، وذلك بسبب عجزه عن تحقيق نسب مشاهدة عالية، فـ على ما يبدو ان جماهيرية أراس لم تكف لزيادة المشاهدة.
على صعيد آخر، كانت قد أثيرت حالة من الجدل، بعد كشف الصحافة التركية مؤخراً عن خبر مفاجئ للجمهور، وهو علاقة أراس بولوت إينملي العاطفية بـ أيلول أرسوز، التي تلعب حالياً دور شقيقته في مسلسل "العبقري".
العلاقة بدأت منذ أشهر، وأيلول تصغر أراس بـ 11 عاماً.
