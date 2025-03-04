السبب وراء غياب إسم طارق العريان من شارة مسلسل "معاوية"

ميرنا وليد - بيروت - أثار إختفاء إسم المخرج الفلسـ ـطيني طارق العريان من شارة مسلسل "معاوية" البداية والنهاية، بالرغم من مشاركته في مراحل التصوير، حالة من الجدل بين الجمهور.



وعن هذا الأمر، تحدث مخرج العمل أحمد مدحت وأكد أن قرار الرعيان جاء بسبب شعوره بالإستياء إثر حذف بعض المشاهد خلال عملية المراجعة، مشيراً إلى أنه ليس طرفاً في الموضوع وأن يكن كل الإخترام والتقدير لطارق العريان.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج على قناة العربية، أكد المخرج أنه بدأ العمل على المسلسل بعد توقفه، واصفًا نفسه بأنه كان بمثابة المنقذ لإحياء العمل من جديد.