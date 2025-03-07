شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 7، بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة CBC وCBC دراما وقناة ON وON دراما ومنصة Watch it.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل عقبال عندكوا على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وعلى CBC دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 7:30 صباحا.

ويعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 6 مساء والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 1 ونصف مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watchit.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

