إنجي المقدم تتحدث عن كواليس "كامل العدد++"

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "كامل العدد" بجزئه الثالث، أكدت الممثلة المصرية إنجي المقدم، أنها كانت متحمسة للغاية للمشاركة في العمل، وأنها كانت تتابع المسلسل منذ الجزء الأول.



وقالت أنجي المقدم: "أنا من مُشاهدى "كامل العدد" من جزئه الأول وهو حقيقي مسلسل رائع أعادنا للوقت الذي تتجمع فيه العائلة كلها كبار وصغار، فهو مسلسل يجعلك انت والعائلة والصغار والكبار يشاهدون ويضحكوا ويتفاعلون أثناء المشاهدة مع مواقف وبني ادمين شبهنا، فأولادي للأسف لا يتابعوا مسلسلات عربية، إلا أعمال قليلة على مر السنوات الماضية، ولكن مسلسل كامل العدد أنجذبوا له بشدة واحبوه هم وأصدقائهم مع التعايش مع أجواء العائلة".

وعن شخصيتها "شادية"، قالت: "لقد أحببت شادية بشكل غير طبيعي لإنها تشبه صديقات لي أراهم وأتعامل وأسافر معهم وعاشرتهم، لذلك حاولت دراسة الشخصية وركزت على تفاصيلها لتخرج بهذا الشكل حيث كان أول مشهد لها وهي تدق منزل الفنانة إسعاد يونس لتخبرها إنها ابنتها وتحكي لها ولأخيها "شريف سلامة" القصة كلها وتقول لهم كل ما يخصها، ففي البداية لم يصدقونها، إلي أن تأكدوا إنها حقيقة".