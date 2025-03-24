شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 9.. الطلاب فى الجامعة يشكون فى عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة التاسعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، الجامعة لتجد أن الجميع متجمع حول سالى وهى تبكى بعد خناقتها مع والدتها وتركها المنزل بعد الجواب ليشك الجميع فى الجوابات التى وصلت لكل من مروان وأيمن وسالى، لتشك نسمة "أميرة أديب" فى وجود بينهما شخص يعرفهم وهو الذى يكتب الجوابات للأهالى.



مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

