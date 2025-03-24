حكم قضائي ينهي علاقة شيرين عبد الوهاب بـ روتانا والشركة ملزمة بتعويضها

شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 مساءً - أعلنمحامي الفنانة، عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة "" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما، وغلق الأغاني التي تطرحها شيرين عبدالوهاب بسبب حقوق الملكية.ونشر المحاميبياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.وجاء نص البيان الذي نشره "قنطوش" كالتالي: "العقد انتهى... حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب".وأضاف البيان: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليوني جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني؛ لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم السابق نشره".

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أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

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