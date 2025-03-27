هدى الأتربي ضيفة الحلقة 27 من رامز إيلون مصر 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 10:20 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وجاءت ضيفة الحلقة الفنانة هدى الأتربي، حيث تعرضت لمقلب الحلقة من الفنان رامز جلال.
رامز جلال يسخر من هدى الأتربي قائلًا: "منبع الفيلر"وبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام الفنانة هدى الأتربي بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم، والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وخلال تقديمه للفنانة هدى الأتربي، سخر الفنان رامز جلال واصفًا إياها بالنجمة المشهورة بدون سبب ومنبع الفيلر وترى بأن لا يوجد أحد مثلها، وأضاف الفنان رامز جلال بأنه من خلال المقلب سيؤكد لها بأن الفن له هيبة.
هُدى الأتربي تؤكد بأن جمالها طبيعي ولم تلجأ لعمليات التجميلوعقب ذلك، قابلت الفنانة هدى الأتربي "الروبوت"، والذي يرتدي ملابسه الفنان رامز جلال، وتعرضت لمقلب الحلقة، حيث تم ربطها، وقد أصابتها حالة من الخوف، وتفاجأت حينما واجهها الفنان رامز جلال بشخصيته الحقيقية وطالبها بأن تُردد الولاء الخاص بالبرنامج.
وأجابت الفنانة هدى الأتربي حول تساؤل بأنها تُطلق على نفسها لقب "جورجينا الغلابة" مؤكدة بأنها لم تفعل ذلك ولكن الجمهور هو من أطلق عليها هذا اللقب، مؤكدة بأنها لم تلجأ لعمليات التجميل وأن جمالها طبيعي.
رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر"، للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%، تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
