منة شلبي: الأجر يفرق معي والترند يُصنع بالأموال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 10:20 مساءً - كشفت الفنانة منة شلبي عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك خلال برنامج "أرقام" الذي تقدمه إيناس الشواف، ويذاع عبر راديو إنرجي 92.1، وقالت منة في البداية إن صالة العرض عندما تكون كاملة العدد في عروض أعمالها سواء في السينما أو المسرح يعد أفضل إحساس بالنسبة لها.
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وكشفت منة شلبي عن التغييرات التي مرت في حياتها في مراحل عمرها موضحة:" شخصيتي تغيرت كثيراً، والمقربين لى يؤكدون أنني أصبحت أكثر هدوءا وقلّت عصبيتي مقارنة بالماضي"، كما كشفت منة أيضاً عن الصفات التي تبعدها عن الأشخاص، وأبرزها الغرور والندالة، وقالت: تلك الصفتين تجعلان صاحبهم عندي تحت الصفر".
وأشارت منة شلبي إلى أن أول عمل لها كان فيلم "شباب تيك أواي" وشاركت في بطولته بعمر الـ 15 عاماً، موضحة أن أول أجر لها كان 1000 جنيه، كما كشفت عن أطول عمل استغرقت في تصويره كان مسلسل " بطلوع الروح" الذي صورته خلال 3 أشهر ونصف رغم أنه مكوّن من 15 حلقة فقط، وأكدت منة على أن الأشياء التي لا تقدر بمال أو أرقام في حياتها هما الأم والطبيعية.
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مسرحية "شمس وقمر" من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، مصطفى البنا، ودنيا سامي، وتدور أحداثها حول "قمر"، فتاة مصرية تستغل شبهها الكبير بممثلة شهيرة على تيك توك، لكن حين يتم اختطاف النجمة الحقيقية بالخطأ، تجد "قمر" نفسها مجبرة على العيش في عالمها، وسط دوامة من التوترات والأزمات؛ ما يضع كلتيهما في مواجهة غير متوقعة مع هويتهما الحقيقية.
منة شلبي: أرقام الايرادات والمشاهدات مهمةوأشارت منة شلبي إلى أن أرقام الإيرادات في السينما والمشاهدات في التليفزيون تعتبر مهمة لها، إلا أنها تعتبر الترند غير مهم تماماً لأنها ترى أن البعض يصنعه بالأموال، وقالت منة عن الأجر:"يفرق معي أن يكون أجري متقدم ولكن ليس الأعلى أجراً سواء في السينما أو الدراما، فالسوق الفني الذي نعمل فيه قائم على الأرقام بدرجة كبيرة ويتم تحديد العديد من الأمور بالأرقام".
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https://www.instagram.com/p/DHrSn29NPve/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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وكشفت منة شلبي عن التغييرات التي مرت في حياتها في مراحل عمرها موضحة:" شخصيتي تغيرت كثيراً، والمقربين لى يؤكدون أنني أصبحت أكثر هدوءا وقلّت عصبيتي مقارنة بالماضي"، كما كشفت منة أيضاً عن الصفات التي تبعدها عن الأشخاص، وأبرزها الغرور والندالة، وقالت: تلك الصفتين تجعلان صاحبهم عندي تحت الصفر".
وأشارت منة شلبي إلى أن أول عمل لها كان فيلم "شباب تيك أواي" وشاركت في بطولته بعمر الـ 15 عاماً، موضحة أن أول أجر لها كان 1000 جنيه، كما كشفت عن أطول عمل استغرقت في تصويره كان مسلسل " بطلوع الروح" الذي صورته خلال 3 أشهر ونصف رغم أنه مكوّن من 15 حلقة فقط، وأكدت منة على أن الأشياء التي لا تقدر بمال أو أرقام في حياتها هما الأم والطبيعية.
منة شلبي تعيد عرض مسرحية "شمس وقمر" بجدة في العيدوفي سياق آخر تستعد الفنانة منة شلبي لإعادة عرض مسرحية "شمس وقمر" في جدة بالمملكة العربية السعودية ثالث أيام عيد الفطر 2025، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المسرحية في عرضها الأول بموسم الرياض الترفيهي خلال شهر نوفمبر الماضي، وسجلت منة بهذه المسرحية بها تواجدها الأول في على مسرح موسم الرياض.
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https://www.instagram.com/p/DHlxIrnCbIC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. الورثة وشمس وقمر مسرحيات العيد بالسعودية
مسرحية "شمس وقمر" من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، مصطفى البنا، ودنيا سامي، وتدور أحداثها حول "قمر"، فتاة مصرية تستغل شبهها الكبير بممثلة شهيرة على تيك توك، لكن حين يتم اختطاف النجمة الحقيقية بالخطأ، تجد "قمر" نفسها مجبرة على العيش في عالمها، وسط دوامة من التوترات والأزمات؛ ما يضع كلتيهما في مواجهة غير متوقعة مع هويتهما الحقيقية.
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