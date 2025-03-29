بعد ثلاث سنوات، ويل سميث يوجّه رسالة إلى كريس روك بعد صفعة الأوسكار الصادمة… اقرأ التفاصيل

بعد مرور ثلاث سنوات على مواجهته المروعة مع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرّابع والتّسعين، أشعل ويل سميث الحديث مجدّدًا حول الصّفعة الشّهيرة – هذه المرّة من خلال موسيقاه.

ويضم ألبومه الّذي صدر حديثًا، Based on a True Story، مقطعًا يشير بشكل مباشر إلى الحادث، ممّا يثبت أنّ اللحظة لا تزال عالقة في ذهنه.

في عام ٢٠٢٢، فاجأ سميث الجمهور عندما صعد إلى مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار وصفع روك بسبب نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث. وأصبح هذا التّحول الغريب في الأحداث أكثر إحراجًا عندما فاز سميث لاحقًا بجائزة الأوسكار لأفضل ممثّل.

وفي حين اعتقد بعضهم أنّه كان ينبغي إبعاده عن الحفل، أصدر الممثّل اعتذارًا علنيًّا بعد أيّام، معربًا عن أسفه العميق لأفعاله.

وفي أعقاب الحادث، وصف سميث سلوكه بأنّه “غير مقبول ولا مبرّر له”، مؤكّدًا أنّ العنف ليس له مكان في عالم مبني على “الحبّ واللطف”.

وقد اعتذر شخصيًّا إلى روك والأكاديمية وزملائه في فريق عمل فيلم King Richard، معترفًا بالإحراج وخيبة الأمل الّتي سببتها أفعاله. ورغم أنّ تصريحه بدا وكأنّه يغلق الفصل، فإنّ الجدل لم يختفِ تمامًا.

والآن أعاد سميث فتح المحادثة بشكل غير متوقّع. في الأغنية الافتتاحيّة لألبومه، Int. Barbershop – Day يقدّم كلمات صريحة تجعل من الواضح أنّه لم ينتقل إلى شيء آخر تمامًا:

“سمعت أنّه فاز بجائزة الأوسكار لكن كان عليه أن يعيدها / وأنت تعلم أنّهم أجبروه على فعل ذلك فقط لأنّه أسود.

“هو وجادا كلاهما مجنونان، ما الّذي تتحدّث عنه؟ من الأفضل أن تتجنّب ذكر اسم زوجته.”

في حين أن سميث يتحدّث علانية عن هذه اللحظة من خلال موسيقاه، ظلّ كريس روك صامتًا. وقد سبق للممثّل الكوميديّ أن تطرّق إلى الصّفعة في عروضه الكوميديّة الخاصّة، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيستجيب لهذه الإشارة الأخيرة.

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ومن خلال تضمين الجدل حول حفل توزيع جوائز الأوسكار في ألبومه، يبدو أنّ سميث يعترف بتأثيره الدائم في مسيرته المهنيّة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه طريقته في استعادة السّرد أم مجرّد تأمّل نهائيّ.