داليا شوقي توجه رسالة إلى غادة عبدالرازق بعد تعاونهما في شباب امرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:26 مساءً - وجهت الفنانة داليا شوقي رسالة خاصة للفنانة غادة عبد الرازق بعد تعاونهما معاً في مسلسل "شباب امرأة" الذي تم عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لعام 2025.

كواليس شباب امرأة

نشرت داليا صورة جمعتها بغادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت تعليق قالت فيه: "قلتلك قبل كده اني كنت بحبك اوي من غير حتي مانتقابل او اشتغل معاكي.. بس انا حبيتك اكتر بكتير اوي بعد ما ربنا اراد ان ده يحصل. شكراً علي كل لحظة و علي كل نظرة شاركناها مع بعض on set. بحبك فوق الوصف و الشغل معاكي متعة يا مَدْرَسَة، استاذة غادة، بحب قلبك و بحبك من كل قلبي".

https://www.instagram.com/p/DH4P4BjA2qe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH4P4BjA2qe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH4P4BjA2qe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأبدى الكثير منهم إعجابهم بأحداث العمل، خاصةً وأنه كان له طابع خاص مختلف عن باقي الأعمال المتنافسة.

قصة وصناع العمل

مسلسل "شباب امرأة" يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

وتظهر غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل في دَور "شفعات الخربوطلي" وهي أرملة ثرية، تملك تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل، وفي المقابل ينتقل الشاب الريفي "إمام البلتاجي حسن" من قريته الريفية؛ لكي يستكمل دراسته في القاهرة، ويستأجر غرفة صغيرة على سطوح منزل "شفعات" وخلال العمل تتطور الأحداث وتُعجب به.

يشارك في بطولة العمل بجانب غادة عبد الرازق كل من يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا بن حمان، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، وطارق النهري.

