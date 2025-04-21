جوني ديب في خطر بسبب بينيلوبي كروز

ميرنا وليد - بيروت - يعود النجم العالمي جوني ديب إلى السينما، بفيلمه الجديد Day Drinker، ويُعد هذا الظهور الأول لـ جوني ديب في هوليوود منذ خمس سنوات، بعد غياب طويل على خلفية مشكلاته القانونية الشهيرة مع طليقته النجمة آمبر هيرد.



ويشهد الفيلم تعاونًا جديدًا بين جوني ديب والنجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، وذلك بعد تعاونهما معاً في أفلام Blow، وPirates of the Caribbean: On Stranger Tides، وMurder on the Orient Express.

فيلم "Day Drinker" تأليف زاك دين، إخراج مارك ويب، وتدور أحداث العمل حول "لورنا"، وهي سيدة تتواجد على متن يخت فاخر، تجسد شخصيتها النجمة مادلين كلاين، وتتعرف على ضيف غامض إسمه "كيلي"، يجسد شخصيته جوني ديب، وتتطور العلاقة بينهما، لتكشف عن شبكة معقدة من العلاقات مع "كارا لوزانا"، التي تجسد شخصيتها بينيلوبي كروز، وهي صاحبة خلفية إجرامية.