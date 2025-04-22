عمرو سعد ينتهي من تصوير فيلم الغربان.. وطرحه في السينما قريباً

عمرو سعد: بدء التجهيز للعرض العالمي

ترجمة "الغربان" لأكثر من 12 لغة

أبطال "الغربان"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:52 مساءً - كشف الفنانعن انتهائه من تصوير فيلمبعد فترة طويلة تجاوزت أربعة الأعوام ما بين التحضير والتصوير والسفر خارج البلاد؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.ونشر عمرو سعد، عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس التصوير وعلّق عليها بقوله: "الحمد لله، الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله". حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، بينما الموعد النهائي لم يُعلن بعد.ويتحمسلذلك المشروع تحديداً، رغم الفترة الطويلة التي قطعها في التحضير والتنفيذ؛ كونه يُعَد تجرِبة سينمائية مختلفة عن تجارِبه السينمائية السابقة؛ حيث سبق وكتب لجمهوره قبل شهور عبْر حسابه على "إنستغرام": "بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما، كنت محظوظاً بعودة تعوّض عن الغياب ده إن شاء الله. الفيلم الأضخم إنتاجياً بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات، الفيلم العالمي (الغربان)، واللي هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني، والمترجم لاثنتي عشرة لغة، سينتهي المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج، ويكون جاهزاً للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025. لكي أكون إن شاء الله جاهزاً لتصوير فيلمي القادم والذي سأعلن عنه قريباً جداً".

فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس. وتأليف وإخراج يس حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.



أحدث أعمال عمرو سعد

يُذكر أنّ عمرو سعد قد شارك في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "سيد الناس"، وشارك من خلاله عددٌ كبيرٌ من الفنانين، أبرزهم: إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)



