شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى يكشف تفاصيل وفاة صبحى عطرى في ألمانيا منذ 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر حسابه على إنستجرام، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.

وكتب ربيع هنيدى:" لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما) ، بلغني انه توفي في المانيا من قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم ،ادعوا لصبحي وأمواتنا اجمعين بالرحمة".

وأعلن عن وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.



