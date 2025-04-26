بكلمات مؤثرة ناهد السباعي ورانيا فريد شوقي تحييان ذكرى ميلاد ناهد فريد شوقي

ناهد السباعي تحتفل بذكرى ميلاد والدتها

هكذا أحيت رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد شقيقتها

ناهد السباعي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:24 مساءً - بكلمات مؤثرة أحيت الفنانةذكرى ميلاد والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال توجيه رسالة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جمعتها بوالدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وأحيت ذكرى ميلادها بكلمات مؤثرة، حيث قالت: "كل سنة و انت طيبة في الجنة يا حب عمري كله يا أحلى و أعظم أم و أقرب صاحبة ليا. أنا مفتقدة حياتي كلها انت كنت كل حياتي. اللهم ارحم أمي الذي حن لها قلبي".ومن جانبها حرصت النجمة رانيا فريد شوقي على إحياء ذكرى ميلاد شقيقتها ناهد، من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أختي ناهد النهاردة عيد ميلادك حبيبتي عيدك في الجنة أحلى بإذن الله مع كل حبايبك".وأكملت رانيا فريد شوقي: "وحشتيني أوي وحشتني كلمتك ليا أختي الصغنونة واحشني هزارك و ضحكتك و كلامنا عن بابا و قفشاته و أحلى ذكريات معاه ما أصعب الفراق و فقدان الغاليين .. ربنا يجعل مرضك و صبرك علي رحيل ابنك في ميزان حسناتك الله يرحمك حبيبتي و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته".يذكر أن المنتجةرحلت يوم 5 ديسمبر عام 2023، بعد تعرضها لأزمة صحية وتدهور حالتها خلال إيداعها في أحد المستشفيات بالقاهرة.ومن ناحية أخرى أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بنسخته الحادية عشرة والمقرر إقامته في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، مشاركة الفنانةفي لجنة تحكيم المسابقة العربية.وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والإعلامي والمنتج السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج والكاتب السينمائي العماني سليمان الخليلي.من جهة أخرى شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "أشغال شقة جدًا"؛ حيث ظهرتكضيفة شرف، وجسدت شخصية خادمة تدعى "هناء" إلا أنها مدمنة نوع من أنواع الممنوعات، والتي أوهمت "ياسمين – أسماء جلال" وزوجها "حمدي – هشام ماجد" أنه بخور، مما دفعها للذهاب معها لشرائه ليتم القبض عليها.وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، دنيا ماهر وإنتصار.