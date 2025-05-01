روبرت دي نيرو يدعم ابنته بعد إعلانها تحولها الجنسي

ميرنا وليد - بيروت - عبّر النجم العالمي روبرت دي نيرو عن دعمه وحبه لابنته إيرين، بعد إعلانها عن تحولها الجنسي، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وكانت إيرين، ابنة دي نيرو من عارضة الأزياء السابقة توكي سميث، قد أعلنت يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل عن هويتها الجندرية الجديدة، مشيرة إلى أنها متحولة جنسيًا.

وفي اليوم التالي، أصدر روبرت دي نيرو (81 عامًا) بيانًا لمجلة People أكد فيه دعمه الكامل لابنته، قائلاً: "أحببت ودعمت آرون كابني، والآن أحب وأدعم إيرين كابنتي. لا أرى أي مشكلة. أنا أحب جميع أطفالي."

يُذكر أن دي نيرو لديه سبعة أولاد من علاقات مختلفة، من بينهم جوليان (توأم إيرين)، ودرينا (53 عامًا) ورافائيل (48 عامًا) من زوجته السابقة ديان أبوت، بالإضافة إلى إليوت (27 عامًا) وهيلين (13 عامًا) من زوجته السابقة غريس هايتاور. وفي عام 2023، استقبل طفلته الصغرى جيا من شريكته الحالية تيفاني تشين.