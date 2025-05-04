شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد لتليفزيون الخليج 365: ناقشنا في "عقبال عندكوا" العديد من مشاكل الأزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسن الرداد خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: ساعدتني فكرة مسلسل "عقبال عندكم" لتقديم العديد من الشخصيات خلال الحلقات، وكون المسلسل عبارة عن 15 حلقة ساعد على إنجاح تلك الشخصيات، لأن إيقاعه سريع، والفكرة الأساسية له قامت على وجود حالات طلاق كثيرة لذا قررنا مناقشة هذا الموضوع بشكل ساخر وأن يكون مسلسل كوميدي اجتماعي، وعملنا على تقديم نماذج مختلفة من العلاقات الزوجية وكذلك طبقات اجتماعية مختلفة، وعندما بدأنا في التنفيذ كانت الصعوبة تكمن في فكرة وجود شخصيات جديدة لم نقدمها من قبل، نظرًا لأنني أنا وإيمي قدمنا العديد من الشخصيات في أعمال أخرى.

وتابع الرداد: كنت أبحث مع مؤلفين في البداية على فكرة مناسبة أقدمها أنا وإيمي، وعرض علي أفكار كثيرة من أكثر من مؤلف، إلى أن شدتني هذه الفكرة وكان الورق في البداية إسمه" مش هو ولا هي" وبعد أن استقرينا على الفكرة بدأنا في عمل حلقات نقاش ووضع العديد من الفرضيات للمشكلات التي سنقدمها مثل تدخل الأقارب بين الزوجين، أو الغيرة، مشكلة العنف المنزلي وسرعة غضب الزوج، والبخل.

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.